

تقدمت النائبة آمال رزق الله بسـؤال الى وزير التموين بخصوص معايير صرف الحصص التموينية.

حيث تساءلت، عن المعايير التي تضعها وزارة التموين فيما يخص صرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين في محافظة الإسماعيلية من ناحية تخصيص وتوزيع منافذ الصرف وفقا لقاعدة بيانات المواطنين.

واوضحت امال رزق الله، أن عملية توزيع المواطنين علي منافذ صرف المقررات التموينية و المقدر عددها بحوالي 23 منفذا بداخل المحافظة غير واضحة بشكل كاف، لافتة إلى أنه وفقا لما ورد إليها من شكاوي و تظلمات أتضح لنا أنه لا يوجد معيار محدد لتوزيع المواطنين علي المنافذ بشكل منظم ، فكل شخص يحمل بطاقة تموين ذكية داخل المحافظة يستطيع أن يقوم بصرف المقررات التموينية الخاصة به من أي منفذ صرف ، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلي حالة من الازدحام الشديد و الاختناق علي منافذ الصرف الكائنة في المناطق الأكثر كثافة من ناحية النمو السكاني، علما بأن الإسماعيلية تحوز علي 4 ملايين نسمة تقريبا، معظمهم من مستحقي صرف المقررات التموينية .

ونبهت رزق الله على أنه يمكن تقسيم البطاقات التموينية إلي دوائر صرف تخصص كل دائرة لأقرب منفذ صرف و ذلك من أجل تجنب الضغط علي منافذ محددة و إهمال منافذ أخري و من أجل تساوي الاستهلاك ما بين المنافذ وذلك لتسهيل مهمة الرقابة والإشراف عليها ، و تسهيلا علي المواطنين قاطني كل دائرة من ناحية سرعة و تنظيم عملية استلام المقررات التموينية الخاصة بهم.