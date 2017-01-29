أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو ارتفاع معدلات الطلاق مقابل انخفاض معدلات الزواج في العام 2016 مقارنة بالعام 2015 في القطاع.

وقال الجوجو خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، في مدينة غزة إن إجمالي طلبات الزواج بلغ في العام 2016 (19.248).

وذكر أن حالات الزواج في عام 2015 بلغ (20.778)، مشيرا إلى وجود نقص في حالات الزواج في العام 2016 عن العام الذي سبقه بـ 1540 عقد زواج أي بفارق نسبة 8%.

وبلغت حالات الطلاق في القطاع بحسب الجوجو في العام 2016 (3.188) حالة بنسبة (16.6%) وهي نسبة أعلى من العام الماضي، إذ بلغت نسبة الطلاق للعام 2015 (14.6%) بواقع 2627 حالة طلاق، أي بفارق 561 حالة طلاق زائدة، وعليه يكون هناك ارتفاع في نسبة الطلاق 2% مقارنة بالعام الماضي.

وبين أن الأسباب التي رفعت من معدلات الطلاق وأدت لانخفاض معدلات الزواج هي نفس أسباب الأعوام الماضية الفقر، والبطالة، والحصار.