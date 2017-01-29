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تثبيت أسعار شقق محدودي الدخل عند 154 ألف جنيه
الاسكان الاجتماعى

تثبيت أسعار شقق محدودي الدخل عند 154 ألف جنيه

الأحد، 29 يناير 2017 05:05 م
محيط

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق على طرح وحدة الإسكان الاجتماعي، بسعر 154 ألف جنيه بالسعر القديم، وعدم زيادة الأسعار حتى بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء.

وأضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، أن الحكومة نفذت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بعدم تحميل الزيادة في الأسعار على الشباب ومحدودي الدخل على أن تتحمل الدولة فروق الأسعار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تمت الموافقة في اجتماع مجلس الوزراء على طرح الدور الأول بوحدات الإسكان الاجتماعي، في المزاد العلني، كمحال تجارية وعيادات للأطباء لتعويض فروق الأسعار.

وقال وزير الإسكان إنه بالنسبة للمراحل القادمة فيتم الآن دراسة زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي لتتناسب مع الزيادة في أسعار مواد البناء، مؤكدًا أنه سيتم تعويض شركات المقاولات عن زيادة أسعار مواد البناء.

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