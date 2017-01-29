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ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية‎
الدواجن المجمدة

ضبط 3 أطنان أجزاء دواجن منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية‎

الأحد، 29 يناير 2017 04:51 م
وكالات

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط مجزر دواجن غير مرخص بمنطقة العامرية غرب المدينة وبداخله 3 أطنان و600 كجم من أجزاء الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت معلومات قد وردت لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب مجزر دواجن بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري بإعادة تدوير أجزاء الدواجن المرتجعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واستخدامها في مصنعات الدواجن وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المجزر وضبط المدير المسئول و3 أطنان من أجزاء الدواجن منتهية الصلاحية، مما يستخدم في التصنيع و600 كجم مفروم دواجن منتج نهائي به تغيير في الخواص الطبيعية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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