طالبت اللجنة التشريعية لحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل بإجراء تغيير وزارى شامل وليس تعديل وزاري، حيث أن الحكومة الحاليه ليس لديها الرؤية الإقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها الحاليه وتعثر الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد فى تصريحات صحفية اليوم ، أن الحكومة الحاليه ارتكبت العديد من الأخطاء وعلى رأسها تحرير سعر الصرف مرة واحده دون النظر للوضع الإقتصادى الحرج للبلاد، مشيرا أنه كان يجب أن يكون تحرير سعر الصرف “تدريجيا” مع وجود رقابة صارمه على الأسواق.