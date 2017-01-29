وزير الري يتلقى تقريرا عن إنجازات قطاع الموارد المائية بشمال سيناءالأحد، 29 يناير 2017 04:53 م
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا اليوم حول أهم إنجازات قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة حوالي 149 مليون جنيه منها 131 مليون جنيه نقد محلي تمويل الخزانة العامة و18 مليونا تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
ويأتي فى مقدمة إنجازات القطاع مشروع تنميـة شمال سـيناء، والذي يستهدف استصلاح نحو 400 ألف فدان شرق قناة السويس بمنطقة شمال سيناء على مياه ترعـة السلام، والذي يعد أحد أهم دعائم التنمية في منطقة شمال سيناء، ويساهم المشروع في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغــرض التخفيف عـن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل و تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ رقم (5) بالكيلو 36 بر أيمن ترعة الشيخ جابر الصباح لري زمام 2902 فدان، كما تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ رقم 14 كيلو 35 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح لري زمام 5138 فدانا، والذي قام بافتتاحه الدكتور عبدالعاطي، ومحافظ شمال سيناء، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ رقم 3 بالكيلو 28.600 بر أيمن ترعة الشيخ جابر الصباح لري زمام 2706 أفدنة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ رقم 9 بالكيلو 42 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح لري زمام 2011 فدانا، والمأخذين جاهزين للافتتاح، وجارى العمل في تنفيذ 11 مأخذا بمنطقتي رابعة وبئر العبد لري زمام 72460 فدانا.
وفي مجال صيانة الترع والمصارف و تحسين وسائل الري ورفع كفاءة الشبكات، تم الانتهاء من أعمال صيانة للترع والمصارف بمنطقة سهل الطينة لأعمال نزع وإزالة الحشائش والأعمال الترابية والتطهير لإزالة الإطماء في مجرى الترع والمصارف بطول 490 كم، كما تمت أعمال صيانة الترع والمصارف بمنطقة جنوب القنطرة شرق بطول 556 كم، كما تم صيانة ترعة الشيخ جابر الصباح بإزالة سافي الرمال من قطاع الترعة المبطن من الكيلو 24.500 إلى الكيلو 86.500 وصيانة القناطر عليها، وكذلك تم طرح تنفيذ مغذي للترع الفرعية رقم (2) ورقم (4) من ترعة الشيخ جابر الصباح مع إعادة تأهيل الأورنيك التصميمي للترع التوزيعية رقم 6/ 2 و رقم 4/ 6.
وأضاف التقرير إلى الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائية لمحطات مآخذ الري لـ 10 مآخذ أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 9 ، 16 ، 17 ، 21 ، 23، 25)، وجاري العمل على تغذية محطات المآخذ لـ 13 مأخذا أرقام (4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 18 ، 19 ، 20 ، 22)، كما تم البدء في أعمال التغذية الكهربائية لزمامات لـ 6 مآخذ أرقام (8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16) .
وأوضح التقرير أنه جاري استكمال أعمال إنشاء المباني الإدارية والخدمية والسكنية وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بقريتي الشهيد حسين عبد المجيد سليمان والشهيد حمدي البيومي بمنطقة جنوب القنطرة شرق لخدمة المنتفعين والمستثمرين بالمنطقة بنسبة إنجاز 58.01 % و6.1 % على التوالي.
كما تناول التقرير الدراسات التي يقوم بها معهد بحوث الصرف التابع للمركز القومي للبحوث بالتعاون مع القطاع، حيث قام بدراسة حالة نوعية المياه بترعة الشيخ جابر الصباح وترعة جنوب القنطرة شرق وبعض الترع والمصارف الرئيسية بالمشروع ، كذلك دراسة مشاكل الصرف لزمام 3 آلاف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، كما يقوم القطاع بالتعاون مع كلية الهندسة – جامعة بورسعيد في دراسة مشاكل الملوحة في الأراضي المروية بمنطقة سهل الطينة.
كما قام القطاع بالتنسيق مع القوات المسلحة بشأن الموافقة على تنفيذ مأخذي (10، 24) زمام 42 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، كذلك التنسيق بشأن الموافقة على دراسة منطقة السر والقوارير والمزار والميدان زمام 118500 فدان، كما قام القطاع بطلب إعادة التنسيق مع القوات المسلحة بشأن دراسة وتنفيذ شبكة الصرف بمنطقتي رابعة وبئر العبد لزمام 156.500 فدان.
وأشار التقرير على ما تقوم به الإدارة العامة الشئون الميكانيكية والكهربائية بالقطاع بالتشغيل الذاتي والصيانة لمحطة صرف تل الحير التي أنشئت خصيصا لحل مشاكل الصرف بأراضي المنطقة، كما تقوم الإدارة الزراعية بالقطاع برعاية الزراعات والأشجار على المجاري المائية لحمايتها، والتي اكتمل النمو الخضري للأشجار بها توفيرا للنفقات والتي كانت تقوم برعايتها الشركات من قبل من خلال عقود سنوية.
كما تم تنفيذ 56 قرار إزالة للتعديات على المجاري المائية و المخالفة لقانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف خلال العام بمنطقتي سهل الطينة و جنوب القنطرة من خلال إدارة الري المختصة بالقطاع وبالتعاون مع قسم شرطة المسطحات المائية بالقنطرة شرق وقسم شرطة القنطرة شرق (محافظة الإسماعيلية) وقسم شرطة شرق التفريعة (محافظة بورسعيد) وباقي 25 قرار إزالة سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية.
وقام القطاع بتنظيم عدد من الزيارات للمشروع، حيث زار متدربون من دول حوض نهر النيل بالتعاون مع معهد بحوث الهيدروليكا مشروع تنمية شمال سيناء يوم 21/ 4/ 2016 وتضمنت الزيارة موقع المشروع غرب قناة السويس ( مدخل سحارة ترعة السلام )، كما تم زيارة طلبة الفرقة الرابعة بقسم الجغرافيا – كلية الآداب – جامعة الزقازيق للمشروع يوم 5/ 5/ 2016 وتضمنت الزيارة محطة السلام رقم (4)، وزيارة ترعة الشيخ جابر الصباح و ترعة جنوب القنطرة شرق.
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