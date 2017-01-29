ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من المنح البحثية الصغيرة لطلبة المدارس المصريين الراغبين في إيجاد التمويل لأفكارهم المبتكرة، وذلك بملء استمارات التقديم في موعد أقصاه 28 فبراير المقبل.

ويهدف برنامج المنح البحثية الصغيرة إلى تقديم ثقافة مستدامة للاختراع في المدارس والمجتمعات من أجل تمكين الطلبة من اكتشاف اهتماماتهم في المجالات المختلفة، وتُقام المسابقة للطلبة المهتمين في عدد من المجالات ومنها “الأحياء، الكيمياء، الهندسة، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، علم المواد و الفيزياء”.

وتتمثل شروط الاشتراك في المسابقة أن يكون لديه فكرة اختراع يمكن تنفيذها وتطويرها وتحسينها، وأن يكون الطالب مسجلاً في مدرسة مصرية حكومية أو خاصة، وأن يكون له مشرف لمشروعه، كما يمكن للطلاب تقديم مشروع فردي أو جماعي كفريق، وفي حالة المشاركة كفريق، يكون الحد الأقصى لعدد الفريق هو 4 طلاب.

على جانب آخر، تقدم مكتبة النشء التابعة لمكتبة الإسكندرية بدءا من اليوم عددا من البرامج والأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وذلك لمدة أسبوعين كاملين.

وتتنوع البرامج في الموضوعات التي تتناولها من حيث المهارات التي تساعد النشء على تعلمها، وذلك ليناسب برنامج منتصف العام جميع الميول المختلفة، فضلاً عن تركيز البرنامج على مهارات القراءة والبحث، وتعليم النشء بعض المهارات وإكسابهم معلومات عن موضوعات ذات فائدة في حياتهم وتساعدهم على بناء شخصياتهم بشكل أفضل.

ومن بين هذه البرامج؛ برامج مهارات العمل الجماعي وبرنامج توعية عن مخاطر إدمان الألعاب الالكترونية وبرنامج الاتيكيت ومحاضرات عن الصحة النفسية للمراهقين، بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية والاحتفال باليوم العالمي للسرطان واليوم العالمي للعالم داروين.

فيما يستطيع أعضاء مكتبة النشء حضور أي من هذه البرامج وبرامج أخرى باستخدام بطاقة العضوية الخاصة بمكتبة النشء والتي يمكن استخراجها من خلال مكتب العضويات.

يذكر أن مكتبة النشء هي إحدى المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية والتي تخدم أعضاءها ممن تتراوح أعمارهم السنية بين 12 و16 عاما.