يواجه منتخب غانا نظيره منتخب جمهورية الكونغو , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ” الجابون 2017 ” في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “أوييم” .

ويسعى كلا المنتخبين الى تحقيق الفوز والعبور الى الدور المقبل ,

تشكيلة غانا الرسميه : برايماه ، افول ، بوي ، امارتي ، اشيمبونغ ، واكاسو ، بارتي ، اكواه ، اتسو ، جوردان ايو ، اندريه ايو ؛

تشكيلة الكونغو الرسمية : ماتامبي - اساما - تيسيراند - اوماليزا - كيبنانجا - مبوكو - موالومبا - بوبي - مبيمبا - مبوكاني - موبيلي