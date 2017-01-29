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بث مباشر.. لقاء غانا والكونغو في مشوار لقب أمم أفريقيا
منتخب الكونغو الديمقراطية

بث مباشر.. لقاء غانا والكونغو في مشوار لقب أمم أفريقيا

الأحد، 29 يناير 2017 05:09 م
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يواجه منتخب غانا نظيره منتخب جمهورية الكونغو , وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ” الجابون 2017 ” في اللقاء الذي سيقام  على أرضية ملعب “أوييم” .
ويسعى كلا المنتخبين الى تحقيق الفوز والعبور الى الدور المقبل ,

تشكيلة غانا الرسميه : برايماه ، افول ، بوي ، امارتي ، اشيمبونغ ، واكاسو ، بارتي ، اكواه ، اتسو ، جوردان ايو ، اندريه ايو ؛

تشكيلة الكونغو الرسمية : ماتامبي - اساما - تيسيراند - اوماليزا - كيبنانجا - مبوكو - موالومبا - بوبي - مبيمبا - مبوكاني - موبيلي

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