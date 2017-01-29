هرعت شركات أمريكية، السبت، للتكيف مع تداعيات الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد، ترامب بشأن الهجرة مع استدعاء شركة غوغل موظفيها من الخارج بشكل عاجل.

ويحظر الأمر الذي اصدره ترامب دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة، حتى إذا كانوا يحملون تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة دائمة في خطوة فاجأت شركات كثيرة.

ونقل مسؤول تنفيذي بجوجل عن ساندر بتشاي الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين إن أكثر من 100 موظف بغوغل تأثروا بهذا الأمر

وأضاف أن موظفا بجوجل يحمل الجنسية الإيرانية ومعه إقامة قانونية بالولايات المتحدة عاد للولايات المتحدة قبل ساعات فقط من سريان أمر ترامب.

وقالت شركة جوجل في بيان “نشعر بقلق من تأثير هذا الأمر وأي مقترحات قد تفرض قيودا على موظفي جوجل وأسرهم، أو قد تخلق عقبات أمام جلب مواهب عظيمة للولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن غوغل “سنواصل إبلاغ أرائنا بشأن تلك القضايا للزعماء في واشنطنومناطق أخرى.”

من جانبها، قالت شركة مايكروسوفت في بيان “نتبادل القلق بشأن تأثير الأمر التنفيذي على موظفينا من الدول المدرجة وكلهم موجودون في الولايات المتحدة بشكل قانوني ونعمل معهم بشكل نشط لتقديم المشورة والمساعدة القانونية.”

ولم يكن لدى فيسبوك تعليق أكثر مما قاله مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة في تدوينة، الجمعة، أوضح فيها أنه “قلق” من هذاالأمر وأبدى تأييده للمهاجرين.