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طراز "اقتصادي" من جوجل بكسل في الطريق
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طراز "اقتصادي" من جوجل بكسل في الطريق

الأحد، 29 يناير 2017 04:31 م

كشفت مصادر مقربة من جوجل عن قيام الشركة بالتجهيز لإدخال العديد من التحديثات في الجيل المقبل من هاتفها الذكي “بكسل”، وأبرزها طرح موديل “اقتصادي” أقل سعرا.

ووفقا لموقع “9to5Google” فإن غوغل تسعى لاقتحام الأسواق الناشئة بصورة أكبر من خلال هذا الطراز الرخيص نسبيا، والذي من المتوقع إطلاق اسم “بكسل تو بي”.

أما بالنسبة للموديلات الأعلى من الجيل الثاني لهاتف “غوغل بكسل”، فستكون أغلى ثمنا بنحو 50 دولارا بالمقارنة مع أجهزة الجيل الأول المتوافرة حاليا في الأسواق، وذلك نظرا لما ستتمتع به من تطوير، وفقا لتقرير “9to5Google”.

وفاجأت جوجل مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم في أكتوبر الماضي بطرح هاتفها الذكي “بكسل”، والذي نال استحسان أغلبية المواقع التقنية المتخصصة والمستخدمين أيضا لمواصفاته الفائقة، إلا أن سعره المرتفع اعتبره البعض أبرز سلبياته.

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