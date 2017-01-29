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الأحد 29 يناير 2017 04:18 مساءً
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ضبط عنصرين داعمين للإرهاب بولاية "بومرداس" الجزائرية
الجيش الجزائري

ضبط عنصرين داعمين للإرهاب بولاية "بومرداس" الجزائرية

الأحد، 29 يناير 2017 04:30 م

ضبطت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري عنصرين داعمين للجماعات الإرهابية بولاية “بومرداس” شمال الجزائر.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني - في بيان لها اليوم الأحد - أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس”.

وفي سياق آخر ، أشار بيان الوزارة إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ضبطت 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بكل من ولايات “بشار” و”جانت” و”بسكرة”.

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