ضبطت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري عنصرين داعمين للجماعات الإرهابية بولاية “بومرداس” شمال الجزائر.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني - في بيان لها اليوم الأحد - أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس”.

وفي سياق آخر ، أشار بيان الوزارة إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ضبطت 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بكل من ولايات “بشار” و”جانت” و”بسكرة”.