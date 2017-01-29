توفر شركة جوجل تطبيقا مميزا للهواتف الذكية، يتيح لك الترجمة الفورية من العديد من اللغات باستخدام الكاميرا فقط.

وكانت جوجل أعلنت، الخميس، أن التطبيق “وورد لينس” بات يدعم اللغة اليابانية، حيث بات بإمكان المستخدمين الترجمة من اليابانية إلى الإنجليزية والعكس.

ويحتاج المستخدم إلى فتح التطبيق، وتحديد اللغة، ثم توجيه الكاميرا نحو العبارة التي يرغب في ترجمتها، وبعدها مباشرة ستظهر له الترجمة على الشاشة.

ويتيح “وورد لينس” ترجمة العديد من اللغات مثل الإسبانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والألمانية والروسية والبرتغالية.

ويفضل استخدام التطبيق في قوائم المطاعم، والملصقات والعلامات وعناوين الأخبار، وكلما كان النص أكثر وضوحا كلما كان احتمال الأخطاء في الترجمة ضعيفا.