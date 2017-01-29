شيع أهالي قرية “بيشة قايد” في الزقازيق بمحافظة الشرقية في جنازة عسكرية المجند “محمد عادل سالم محمد” /21 عاما/ والذي استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء اشتراكه في حملة أمنية على بؤر إرهابية بسيناء.

وتقدم الجنازة سكرتير عام محافظة الشرقية العميد سعيد عبد المعطي نائبا عن المحافظ اللواء خالد سعيد، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق نبيل فاروق، ورئيس الوحدة المحلية لبيشة قايد أيمن عبد اللطيف، ولفيف من القيادات العسكرية وزملاء الشهيد وعدد كبير من الأهالي لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وفي الغربية، شيع عدد كبير من أهالي قرية “ششتا” مركز زفتى والقرى المجاورة لها جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب “عمر خالد حسين حسين” الذي استشهد بالعريش إثر انفجار عبوة ناسفة، إلى مثواه الأخير، حيث دفن بمقابر العائلة بعد أداء الصلاة بالمسجد الكبير بالقرية.

تقدم الجنازة محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ومدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة والقيادات الأمنية، كما ردد المشيعون هتافات المناهضة للإرهاب ومطالبين بالقصاص.

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