على مدى الأسبوعين الماضيين، احتشد الفلبينيون لمتابعة فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون التي تشارك بها 86 مرشحة، وحتى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، استقبل المتسابقات لدى زيارة قصر مالاكانانج الرئاسي قبل أيام من النهائيات. وأعرب دوتيرتي عن مدى سعادته بالزيارة قائلاً «أتمنى ألا ينتهي هذا اليوم أبداً».

وقالت وزيرة السياحة واندا تيو إن الفلبين ستحقق مكاسب من استضافتها للنسخة الـ65 لمسابقة ملكة جمال الكون، المرة الثالثة التي يحتضن فيها البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والبالغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة المسابقة. وأشارت تيو إلى أن أنظار الكون ستكون مسلطة على الفلبين خلال المسابقة، حيث ستظهر «جميع الأماكن الجميلة والمقاصد السياحية» التي تزخر بها البلاد.

وخارج مقر انعقاد المسابقة الدولية، حيث توجد نسخة ضخمة لتاج ملكة جمال الكون، يقف الفلبينيون متحمسين يلتقطون الصور في كل يوم، ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من نصف مليون شخص حفل التتويج، والذي سيبث مساء يوم الأحد في الولايات المتحدة (صباح الاثنين بتوقيت الفلبين). وتم تشديد الأمن في المنطقة المحيطة بــ«مول أوف آشيا أرينا»، حيث يقام الحدث، عبر نشر المئات من رجال الشرطة كما تم نصب عدد من نقاط التفتيش.