غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مطار أسوان اليوم الأحد متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ؛ للمشاركة في أعمال القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الاثنين في أديس أبابا اجتماعات القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ 28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس السيسي ونحو ٣٢ من قادة القارة السمراء ، حيث تعقد اجتماعات هذه الدورة تحت شعار (تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب).