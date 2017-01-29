 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 04:19 مساءً
روابط سريعة
السيسي يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ28
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسي يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ28

الأحد، 29 يناير 2017 04:15 م
أ ش أ

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مطار أسوان اليوم الأحد متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ؛ للمشاركة في أعمال القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الاثنين في أديس أبابا اجتماعات القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ 28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس السيسي ونحو ٣٢ من قادة القارة السمراء ، حيث تعقد اجتماعات هذه الدورة تحت شعار (تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3