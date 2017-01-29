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الأحد 29 يناير 2017 04:25 مساءً
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مقتل ضابط أمن بحريني إثر تعرضه لطلق ناري غرب المنامة
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مقتل ضابط أمن بحريني إثر تعرضه لطلق ناري غرب المنامة

الأحد، 29 يناير 2017 04:13 م
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول نتيجة طلق ناري تعرض له بمنطقة “بلاد القديم” غرب العاصمة المنامة.

وقالت في بيان صحفي، إن المؤشرات الأولية لهذه الجريمة تشير إلى أنها عمل إرهابي ، وأن المقتول لم يكن على الواجب وقت حدوث الجريمة، بحسب وكالة “واس”.

وأضافت، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها القانونية المقررة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

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