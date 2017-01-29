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الحكومة: مشاورات التعديل الوزارى مستمرة
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

الحكومة: مشاورات التعديل الوزارى مستمرة

الأحد، 29 يناير 2017 05:11 م

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إن المشاورات لا زالت مستمرة لاختيار المرشحين لمناصب وزارية فى التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، مشيراً إلى الإعلان عن الأسماء المرشحة فور انتهاء المشاروات.

وأردف أنه سيعرض أسماء الوزراء المرشحين على رئيس الجمهورية، بعدها سيتم إرسالها إلى مجلس النواب.


جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذى ناقش خلاله عدد من الملفات ومنها الموافقة على انشاء هيئة تنمية المثلث الذهبى.


وبين أن الرقابة على الأسعار مستمرة، مشيدا بنجاح مؤتمر الشباب الذى عقد بأسوان علي مدار اليومين الماضيين.

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