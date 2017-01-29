تعرض عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري، لإصابة بكدمة قوية في “أنكل” القدم غادر على إثرها مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب “الدفاع الجوي”.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية في صالة “الجيمانزيوم” عقب خروجه من المران.

وشهد مران الأهلي عودة صانع الألعاب وليد سليمان لخوض التدريبات بعد عودته من الكويت للمشاركة في الترويج لأكاديمية النادي هناك.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد استقر على خوض ودية جديدة أمام فريق جولدي عصر الاثنين المقبل على ملعب “الدفاع الجوي”.