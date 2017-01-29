 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 04:18 مساءً
روابط سريعة
عماد متعب يغادر مران الأهلي مصاباً
عماد متعب

عماد متعب يغادر مران الأهلي مصاباً

الأحد، 29 يناير 2017 04:58 م

تعرض عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري، لإصابة بكدمة قوية في “أنكل” القدم غادر على إثرها مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب “الدفاع الجوي”.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية في صالة “الجيمانزيوم” عقب خروجه من المران.

وشهد مران الأهلي عودة صانع الألعاب وليد سليمان لخوض التدريبات بعد عودته من الكويت للمشاركة في الترويج لأكاديمية النادي هناك.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد استقر على خوض ودية جديدة أمام فريق جولدي عصر الاثنين المقبل على ملعب “الدفاع الجوي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3