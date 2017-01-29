"الآثار" تشارك بمعرض الكتاب بعد غياب 6 سنواتالأحد، 29 يناير 2017 04:38 م
تشارك وزارة الآثار لأول مرة منذ ست سنوات، في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الكتب العلمية والمستنسخات الأثرية، وذلك بجناح وزارة الشباب والرياضة.
وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف فى تصريح لها اليوم أن مشاركة الوزارة هذا العام لها أهمية كبيرة, خاصة وأنها تأتي بعد توقف دام لمدة 6 سنوات لم تشارك فيها الوزارة في فعاليات المعرض.
وأكدت أن هناك عددا من المتاحف المصرية سوف تقوم خلال فترة المعرض بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات, الأمر الذي يتيح لزائري المعرض من مختلف الفئات العمرية التعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة ويعمل على خلق قنوات جديدة للتواصل المجتمعي.
من جانبها.. أشارت الدكتورة رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية بالوزارة, إلى أنه يأتي من بين المتاحف المشاركة المتحف المصري بالتحرير ومتحف النسيج وقصر المنيل ومتحف المركبات الملكية ببولاق والمتحف القبطي.
وأضافت أن المتحف المصري بالتحرير سيقيم ورشة عمل تحت عنوان “حضارتنا هويتنا” يتم من خلالها كتابة حروف هيروغليفية على ورق البردي داخل خراطيش, وكذلك ورشة عن التحنيط.
كما يقدم متحف النسيج ورشة تحت عنوان “للنسيج أسرار” تستعرض عملية النسج عن طريق عمل ماكيت كبير لنول النسيج الرأسي تقف أمامه سيدة تقوم بعملية النسج, بالإضافة إلى تنظيم مسابقة علمية من أسئلة عامة ذات صلة بالحقل التاريخي والأثري وتوزيع تذكرة مجانية على الفائزين فيها لمتحف النسيج المصري بشارع المعز.
وأوضحت إن متحف قصر المنيل سوف يشارك بمجموعة من الأنشطة تحت عنوان “ولي العهد في معرض الكتاب” وهي عبارة عن جولة عبر شاشات تليفزيونية تأخذ زائري المعرض في جولة داخل قصر المنيل بتقنية 360 درجة ليتعرف من خلالها زائري المعرض على سرايات القصر وما تحويه من مقتنيات بالإضافة إلى محاضرة بعنوان “اللي قراه الأمير” تتحدث عن مكتبة الأمير محمد علي وحبه للقراءة والإطلاع.
وأضافت أن إدارات الوعي الأثري بعدد من المناطق الأثرية ستقوم بالمشاركة أيضا بالمعرض من خلال مجموعة من الفعاليات منها وعي آثار مارينا ووعي آثار إسلامي والأزهر والغوري وشارع المعز.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري البولندي خلال العام الماضي
أكد السفير البولندي بالقاهرة موركو تشينسكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال العام الماضي، بلغ نحو مليار دولار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا ...Sun, 29 Jan 2017 12:28:22 GMT
-
الرقابة المالية: 5ر21 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 2016
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار ...Sun, 29 Jan 2017 12:28:16 GMT
-
اليوم .. المصرى والانتاج الحربى ببطولة كأس مصر لكرة القدم
تنقل قناة النيل للرياضة فى الرابعة مساء مباراة المصرى والانتاج الحربى من استاد المكس فى دور 16 لبطولة كاس مصر لكرة القدم ، كما تنقلها القناة الرابعة . اقرأ أيضاً: ...Sun, 29 Jan 2017 12:42:11 GMT
-
كتلة سنية عراقية تتهم فصائل بـ"الحشد الشعبي" بعمليات خطف في بغداد
اتهمت كتلة اتحاد القوى العراقية (المكون السُني)، الأحد، بعض فصائل الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة)، بالقيام بعمليات اختطاف في بعض مناطق العاصمة بغداد، ...Sun, 29 Jan 2017 12:42:11 GMT
-
الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقيSun, 29 Jan 2017 12:29:15 GMT
-
8 معلومات عن عقار "زانكس" المضبوط مع المخرج خالد يوسف
أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم القبض على النائب بمجلس النواب والمخرج خالد يوسف، بعد العثور على 10شرائط تحتوى على 100 قرص من عقار “زانكس - XANAN”” المخدر، ومن هنا كان ...Sun, 29 Jan 2017 12:01:41 GMT
-
التموين: ضبط 77 ألف مخالفة للمخابز خلال 2016
ضبطت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات 77 ألف مخالفة للمخابز خلال العام الماضي . وذكرت وزارة التموين والتجارة ...Sun, 29 Jan 2017 11:46:54 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT