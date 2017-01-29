تشارك وزارة الآثار لأول مرة منذ ست سنوات، في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الكتب العلمية والمستنسخات الأثرية، وذلك بجناح وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف فى تصريح لها اليوم أن مشاركة الوزارة هذا العام لها أهمية كبيرة, خاصة وأنها تأتي بعد توقف دام لمدة 6 سنوات لم تشارك فيها الوزارة في فعاليات المعرض.

وأكدت أن هناك عددا من المتاحف المصرية سوف تقوم خلال فترة المعرض بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات, الأمر الذي يتيح لزائري المعرض من مختلف الفئات العمرية التعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة ويعمل على خلق قنوات جديدة للتواصل المجتمعي.

من جانبها.. أشارت الدكتورة رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية بالوزارة, إلى أنه يأتي من بين المتاحف المشاركة المتحف المصري بالتحرير ومتحف النسيج وقصر المنيل ومتحف المركبات الملكية ببولاق والمتحف القبطي.

وأضافت أن المتحف المصري بالتحرير سيقيم ورشة عمل تحت عنوان “حضارتنا هويتنا” يتم من خلالها كتابة حروف هيروغليفية على ورق البردي داخل خراطيش, وكذلك ورشة عن التحنيط.

كما يقدم متحف النسيج ورشة تحت عنوان “للنسيج أسرار” تستعرض عملية النسج عن طريق عمل ماكيت كبير لنول النسيج الرأسي تقف أمامه سيدة تقوم بعملية النسج, بالإضافة إلى تنظيم مسابقة علمية من أسئلة عامة ذات صلة بالحقل التاريخي والأثري وتوزيع تذكرة مجانية على الفائزين فيها لمتحف النسيج المصري بشارع المعز.

وأوضحت إن متحف قصر المنيل سوف يشارك بمجموعة من الأنشطة تحت عنوان “ولي العهد في معرض الكتاب” وهي عبارة عن جولة عبر شاشات تليفزيونية تأخذ زائري المعرض في جولة داخل قصر المنيل بتقنية 360 درجة ليتعرف من خلالها زائري المعرض على سرايات القصر وما تحويه من مقتنيات بالإضافة إلى محاضرة بعنوان “اللي قراه الأمير” تتحدث عن مكتبة الأمير محمد علي وحبه للقراءة والإطلاع.

وأضافت أن إدارات الوعي الأثري بعدد من المناطق الأثرية ستقوم بالمشاركة أيضا بالمعرض من خلال مجموعة من الفعاليات منها وعي آثار مارينا ووعي آثار إسلامي والأزهر والغوري وشارع المعز.