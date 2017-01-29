أكد الداعية الإسلامي، الشيخ محمد توفيق، أن قراءة سورة “يس” بعد تلقين الشهادة تخفف سكرات الموت، مؤكدًا أنها ليست شرطًا ولكن من باب الرحمة.

وقال في برنامجه “فتاوى” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد إن قراءة القرآن على قبر المتوفى عقب دفنه تعذيب، لأنه في هذا الوقت يسأل، لأن الملائكة ستسأله هل عملت بهذا القرآن الذي يقرأ، لافتا إلى أنه يمكن قراءة القرآن على الموتي في المقابر بعد دفنهم بيومين أو ثلاثة.