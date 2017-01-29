أعلن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور محيي الدين عفيفي، إيفاد لجنة للفتوى للتواجد داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للتواصل مع الناس والإجابة على أسئلتهم.

وأضاف الأمين العام – في بيان له اليوم – أن تواجد لجنة الفتوى بالمعرض يأتي ضمن الخدمات المختلفة التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية في المعرض هذا العام، كما أن لجان الفتوى المتحركة تعد خطوة جيدة لمواجهة فوضى الفتاوى والوصول إلى الناس في أماكن تواجدهم للإجابة على أسئلتهم.

وأوضح عفيفي أن أمناء الفتوى بالأزهر الشريف يراعون القواعد الفقهية السلمية والتأصيل الفقهي لما يرد إليهم من سؤال، مع مراعاة حال السائل ومكانه ومآل تلك الفتوى على الواقع الشخصي والمجتمعي.