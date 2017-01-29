"النصر الصوفي" يثمن مباردة السيسي بإنشاء صندوق لتنمية أسوان ب 5 مليارات جنيهالأحد، 29 يناير 2017 04:46 م
رحب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسوان واقامته بين أهله أبناء القبائل العربية والنوبية، الذين يتعايشون سواسية على أرض محافظة أسوان.
وثمن زايد القرارات الهامة التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام أعمال المؤتمر الوطني للشباب، ومنها إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر، باستثمارات تصل إلي 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018.
وقال زايد إن المشروعات الصغيرة غير مجدية لأبناء المحافظة خصوصا وانه لا توجد خبرات للمواطنين هناك، وكل طموح الشباب أن يتم تدريبه، وأن يتم توفير فرصة عمل له، لا سيما وأن ظروفهم الصعبة تفقدهم السيطرة على توجيه القروض في المشروعات الصغيرة، مضيفا أن تمويل المشروعات الصغيرة حدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وللأسف استخدمها معظمهم بالخطأ، وكانوا عرضة للسجن حيث خصصوا القروض للظروف المعيشية بدلا من توجيهها للمشروع المتفق عليه.
وقال زايد إن اسوان لديها امكانيات هائلة لرفعة الاقتصاد المصري وتتطلب فقط توجه الاموال للمشروعات الضخمة التي تحتاجها المحافظة، من خلال طرح الاراض على المستثمرين، من خلال مؤتمر اقتصادي عالمي.
وقال إن اهم هذه المشروعات مصنع للتمور يقوم باستلام محصول التمر من المزارعين وتجفيفه ويمكن تصديره للكثير من الدول التي تحتاج هذا المنتج، خصوصا وأن التجفيف اليدوي يستغرق 3 أشهر وبعدها يتم توزيعه في مصر فقط.
واوضح ان المحافظة تحتاج لمصنع للرخام والجرانيت بدلا من نقل الصخور الى القاهرة لتقطيعها وتلميعها، ومصنع لأعلاف الماشية من خلال مخلفات قصب السكر ومخلفات النخيل الذ يتم حرقه، ومصنع للأحذية والشنط بدلا من نقل الجلود الى مصر لتصنيعها.
وقال تحتاج اسوان لإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب، ومصنع لتعبئة المياه المعدنية من منابع اسون بدلا من استيرادها، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من بحيرة ناصر من خلال عمل مصنع للاستفادة من الكميات المهولة من الاسماك بالبحيرة بدلا من تركها طعاما للتماسيح التي توحشت وباتت تهدد سكان المحافظة.
وايضا تحتاج المحافظة لمدينة ديزني لاند تطيل مدة اقامة السائح بالمحافظة، وليس الاعتماد على الاثار فقط لنزهة السائحين، لافتين الى ان السياحة الترفيهية تجذب الشباب العربي والغربي على السواء.
وأوضح زايد أن جميع المواطنين في أسوان وليس أبناء النوبة الذين يشكلون 15% فقط من المحافظة تضرروا من بناء السد العالي، مشيدا بمبادرة الرئيس لتنمية المحافظة من خلال الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر.
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