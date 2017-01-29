قال الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي نجم الاهلي السابق إن التوقعات الكروية ليست مضمونة 100% ولكن المواجهة المنتظرة للمنتخب المصري اليوم الأحد مع المغرب لها حسابات خاصة موضحا أن الحلول الفردية والجماعية هي من تحدد التصور الخاص للفريق.

وأضاف في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جوده على سي بي سي أن منتخب مصر أصبح لديه ثقة كبيرة بعد المباريات الماضية خاصة وأن الدور الأول به نوع من التأني وتجعل الفرق تدخل تدريجيا إلى “مود” المباريات مشيرا إلى أن مصر لديها لاعبين مختلفين وأن هناك إرادة وتفاءل في مباراة اليوم.

وتابع أن بطولة أفريقيا لها ترتيبات مختلفة بها استكشاف للفرق الاخرى وتقييم للمستويات وأن تشكيل الفريق يتم بحسب رؤية المدير الفني واحتراما لفكر المدير الفني يجب أن يتم تركه ليختار لأنه ينتقي عناصر لمنافسة الأخر حسب المنافس مشيرا إلى أنه في حال عدم لعب محمد النني فهناك محمد صلاح بديلا.

وشدد على أن:” مباراة اليوم صعبة وهناك واجبات مكلف بها بعض العناصر والواجب الأساسي هو الدفاع ثم التأدية والكرات العرضية والتغطيات وأرى أن نصف الملعب مهم جدا ودور عبد الله السعيد يجب أن يكون به تركيز على منطقة النصف حتى يكون هناك كثافة عددية وأيضا تريزيجه من الناحية الشمال لمساعدة اللاعبين وأتمنى الفوز ولكني أتوقع التعادل بهدف بين المنتخبين”.