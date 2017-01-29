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البدري يمنح لاعبي المنتخب العسكري راحة 48 ساعة
حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي

البدري يمنح لاعبي المنتخب العسكري راحة 48 ساعة

الأحد، 29 يناير 2017 02:39 م
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، منح لاعبي المنتخب العسكري راحة يومين من التدريبات بعد عودتهم من عمان.

ويضم المنتخب العسكري رباعي الأهلي حسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال ومحمد نجيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المحلي المحدد لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.

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