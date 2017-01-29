قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، منح لاعبي المنتخب العسكري راحة يومين من التدريبات بعد عودتهم من عمان.

ويضم المنتخب العسكري رباعي الأهلي حسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال ومحمد نجيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المحلي المحدد لها يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات.