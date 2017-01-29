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اليوم .. المصرى والانتاج الحربى ببطولة كأس مصر لكرة القدم
نادي المصري

اليوم .. المصرى والانتاج الحربى ببطولة كأس مصر لكرة القدم

الأحد، 29 يناير 2017 02:24 م
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تنقل قناة النيل للرياضة فى الرابعة مساء مباراة المصرى والانتاج الحربى من استاد المكس فى دور 16 لبطولة كاس مصر لكرة القدم ، كما تنقلها القناة الرابعة .

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