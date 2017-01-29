بالفيديو.. مظهر شاهين: الطلاق الشفهي مفسدة كبيرة للمجتمع

قال مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن الطلاق الشفهي الآن مفسدة عظيمة، مشيرا إلى أن مراد الشرع هو إنهاء المفاسد، حيث إن القرآن لم يتحدث تماما عن أن الطلاق يجب أن ...