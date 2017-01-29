أعلنت كل من إريكسون وبولستار اليوم عن شراكة عالمية بينهما في مجال التكنولوجيا والأعمال بهدف تطوير مجموعة من الخدمات والحلول الرائدة في قطاع الخدمات والملاحة البحرية. وتوفر هذه الشراكة المميزة بين العملاقين للعملاء في قطاع الملاحة البحرية مجموعة مميزة من الخدمات والحلول المبتكرة بما في ذلك التحول نحو تبني تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديث الشبكات والخدمات السحابية والتحرك السلس والإدارة، إضافة إلى أنظمة حديثة للتقيد المنظم بالقوانين ومتابعة العمليات ومجموعة أخرى من الخدمات العالمية المميزة في هذا المجال.

وتسعى كل من إريكسون وبولستار، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز تجربة العملاء وذلك عبر تطوير وتوفير مجموعة متكاملة من الحلول و الخدمات المميزة والمبتكرة في مجال الملاحة البحرية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء وتحسين مستوى عملياتهم. وستعمل الشركتان من خلال مزج الخبرات والمهارات على زيادة نمو وتطوير المنصات والخدمات للعملاء الراغبين بإدارة ومراقبة أصول الملاحة البحرية حول العالم.

طومن شأن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الجانبين أن تلبِ كافة متطلبات واحتياجات شركات الشحن البحري فيما يتعلق بتحسين إدارة ألاساطيل وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن توفير حلول جديدة لأنظمة إدارة المخاطر.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة مع إريكسون قال، جوليان لونجسون، مدير عام شركة بوليستار سبييس أبليكيشن : ” تعمل الشركات الناجحة على ابرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجة مع رواد القطاعات بهدف تعزيز مستويات الابتكار وزيادة النمو وتقديم قيمة مضافة للعملاء. ومن شان اتفاقية التعاون الجديدة مع اريكسون أن تسهم في دمج خبرات الشركتين بهدف تطوير مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة التي يحتاجها عملاؤنا في قطاع خدمات الملاحة البحرية”.

ومن جانبه قال، جون تاكسغارد، رئيس خدمات الملاحة البحرية ومجموعة XX في إريكسون : ” نحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة بولستار بهدف تبادل الخبرات وتقديم المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائنا في قطاع الخدمات البحرية. ونتشارك مع بولستار الرؤية نفسها حول إمكانية الاستفادة من المعلومات والتقنيات التي يملكها الجانبان وتطويرها ليتم الاستفادة منها من جانب القطاعات الأخرى. وستركز شراكتنا في بادئ الأمر على تطوير الخدمات والتسويق المشترك للحلول التي سيتم العمل عليها. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية في طريق تطبيق استراتيجيتنا التي طورناها خلال السنوات الماضية القائمة على التحول الرقمي في جميع مجالات عملنا”.

ومن خلال الحلول المتقدمة الخاصة بعمليات المراقبة والتحكم بالسفن التي ستعمل إريكسون وبولستار على تطويرها، ستتمكن شركات الشحن البحري من تعزيز انتاجيتها وكفاءة عملياتها بالاعتماد على الخدمات المبتكرة التي ستقدمها الشركتين بما في ذلك خدمات استشارية ومنظومة اتصال متكاملة وتقنيات متطورة للسفن وعملياتها على الساحل.

وستكون هذه الشراكة بمثابة دافع لتحقيق المزيد من النمو والازدهار لكلا الشركتين من خلال توحيد الإمكانيات والخبرات التي يمتلكانها، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز المزيد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين في المستقبل بهدف تقديم خدمات وحلول فعالة يمكنها أن تساعد العملاء في المنافسة عبر الأسواق العالمية.

وستستعرض إريكسون حلولها السحابية المبتكرة وتقنياتها المتطورة الخاصة بخدمات الملاحة البحرية في معرض “أيام الملاحة البحرية” الذي سيقام في الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.