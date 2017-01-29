محمد العدل عن ضبط خالد يوسف بـمخدر:"الحكومة تتربص به"

علق المنتج محمد العدل، على حادثة التحقيق مع المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف عقب ضبطه وبحوزته 100 قرص من مخدر الزانكس، قائلا: “الحكومة بتتربص بخالد يوسف والموضوع فشنك وتافه”.



وقال العدل خلال تواجده بمقر محكمة شمال القاهرة تضامنا مع المخرج خالد يوسف، إن الأقراص المضبوطة تخص زوجة البرلمانى، ومن المعهود أنها أقراص تعالج الاكتئاب، مضيفا: “قولوا للدولة تبطل تجبلنا اكتئاب ونبطل نشترى زانكس”.



يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية بدأت التحقيق منذ قرابة ساعة مع البرلمانى خالد يوسف على خلفية ضبطه بمطار القاهرة وبحوزته الأقراص سالفة الذكر.