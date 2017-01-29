نتنياهو يحث على نقل كل السفارات الاجنبية الى القدس وليس الامريكية وحدهاالأحد، 29 يناير 2017 02:39 م
دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، الى نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس، وليس السفارة الامريكية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الاول بالرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو لدى بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته “يجب على السفارة الأمريكية أن تكون هنا في القدس″.
وبحسب نتنياهو فان “القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن الجيد الا تكون السفارة الامريكية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال الى هنا. واعتقد انه مع الوقت فان غالبية السفارات ستنتقل هنا الى القدس″.
وتزايدت التحذيرات مؤخراً من نقل السفارة الامريكية الى القدس وامكانية ان يؤدي هذا الى تعزيز التوترات في الشرق الاوسط والقضاء على ما تبقى من امكانية التوصل الى سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. كما اعربت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما العميق بشان اتخاذ هذه الخطوة.
وكان ترامب وجه دعوة الى نتنياهو لزيارة واشنطن في شباط/فبراير من دون تحديد تاريخ محدد بعد.
وعين ترامب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيراً في اسرائيل. وقال فريدمان انه يريد العمل من اجل السلام “من السفارة الامريكية في القدس العاصمة الابدية لاسرائيل”.
وفي 22 من كانون الثاني/يناير الماضي، قلل البيت الابيض من اهمية المؤشرات بشان احتمال نقل السفارة الامريكية.
وصرح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الابيض “نحن لا نزال في مراحل مبكرة جداً من النقاش في هذه المسألة”.
والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم اعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.
ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.
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