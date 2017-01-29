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طلب إحاطة بالنواب لوزيرة الاستثمار حول أوجه صرف منحة البنك الدولي
مجلس النواب

طلب إحاطة بالنواب لوزيرة الاستثمار حول أوجه صرف منحة البنك الدولي

الأحد، 29 يناير 2017 02:32 م
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تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حول أوجه الإنفاق التي تم الصرف منها من المنحة المقدمة للوزارة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي.

وتساءل محيي الدين - في طلب الإحاطة - عن صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صرف جزء كبير من مبلغ المنحة على المؤتمرات، موضحا أن قيمة المنحة تبلغ 6.98 مليون دولار لتمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة اسثمارية متكاملة وتحسين سياسات الاستثمار.

وطالب محيى الدين وزارة الاستثمار أن تبادر بالإفصاح عن الأموال التي تم سحبها حتى الآن من هذه المنحة، والجهات التي تم صرفها فيها تطبيقا لمبدأ الشفافية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد عن طريق تطبيق الشفافية في جميع المجالات والحفاظ على المال العام.

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