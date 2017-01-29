تويتر تطلق علامة تبويب لاكتشاف المحتوىالأحد، 29 يناير 2017 02:18 م
أطلقت تويتر علامة تبويب جديدة لاستكشاف المحتوى تحت اسم “استكشاف”، وستكون هذه العلامة بمثابة مكاناً مركزياً لرؤية ما يحدث على تويتر. وستجمع علامة تبويب “استكشاف” الجديدة بين ميزة “لحظات” الجديدة وخاصية “Trends” وأداة البحث تحت علامة تبويب واحدة ليسهل على الجميع التصفح والبحث عن المحتوى.
وتم تصميم ميزة “لحظات” لتقدم للمستخدمين المواضيع الأكثر شعبية على أجهزتهم التي تعمل بإعدادات اللغة العربية، بينما تظهر خاصية “Trends” أكثر المواضيع المتداولة والتي تتم مناقشتها في الوقت الحالي على تويتر، بينما تساعد أداة البحث المستخدمين على البحث والعثور على أي شيء يرغبونه.
وكان المستخدمون في السابق يضطرون لتصفح علامات تبويب مختلفة لاكتشاف أحدث المواضيع على تويتر للمشاركة في هذه المحادثات، إلا أن ميزة علامة التبويب الجديدة تمكّنهم من مشاهدة محتوى متنوع في مكان واحد.
وعن إطلاق علامة التبويب الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لتويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نبحث في تويتر باستمرار عن طرق جديدة لجعلها منصة أسهل وأكثر بساطة بالنسبة للمستخدمين. تساعد علامة تبويب “استكشاف” الجديدة المستخدمين على إيجاد المواضيع الأكثر انتشاراً بطريقة سلسة. كما سيتمكن المستخدمون قريباً من العثور على أفضل مقاطع الفيديو المباشرة عن طريق علامة التبويب “استكشاف”، وذلك كجزءٍ من جهودنا المتواصلة لتعزيز تجربة تويتر عموماً”.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق علامة تبويب “استكشاف” عالمياً في تطبيق تويتر على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وسيكون متوفراً في تطبيق تويتر على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد خلال الأسابيع المقبلة. كل ما على المستخدمين فعله هو تنزيل أحدث نسخة من تطبيق تويتر لاكتشاف مزايا علامة التبويب الجديدة. وستواصل تويتر تركيزها على اكتشاف وتطوير نهجها لجعل عملية للعثور على المحتوى أسهل.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
ترحيل خالد يوسف لنيابة النزهة بعد القبض عليه بمطار القاهرة
أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن البرلماني خالد يوسف سيتم ترحيله الى نيابه النزهه للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة، وذلك بعد ضبطه اثناء اجراءات ...Sun, 29 Jan 2017 11:05:03 GMT
-
المالية: فريق دولي لتطويرالاجراءات عالميا وعدم استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل ...Sun, 29 Jan 2017 10:49:36 GMT
-
تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث الدفاع الجوي لـ22 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس” في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
هكذا رد يسري فودة على السيسي بعد "احنا فقرا أوي"
علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان، حينما قال: “احنا فقرا قوي”، مقتبسًا جملة من فيلسوف أمريكي. ...Sun, 29 Jan 2017 09:19:33 GMT
-
بالفيديو.. مظهر شاهين: الطلاق الشفهي مفسدة كبيرة للمجتمع
قال مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن الطلاق الشفهي الآن مفسدة عظيمة، مشيرا إلى أن مراد الشرع هو إنهاء المفاسد، حيث إن القرآن لم يتحدث تماما عن أن الطلاق يجب أن ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اسرائيل تطالب أمريكا بتأجيل نقل سفارتها إلى القدس
قال الرئيس المشارك للحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل مارك تسيل، اليوم الأحد، إن إسرائيل طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتأجيل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ...Sun, 29 Jan 2017 09:05:32 GMT