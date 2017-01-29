أطلقت تويتر علامة تبويب جديدة لاستكشاف المحتوى تحت اسم “استكشاف”، وستكون هذه العلامة بمثابة مكاناً مركزياً لرؤية ما يحدث على تويتر. وستجمع علامة تبويب “استكشاف” الجديدة بين ميزة “لحظات” الجديدة وخاصية “Trends” وأداة البحث تحت علامة تبويب واحدة ليسهل على الجميع التصفح والبحث عن المحتوى.

وتم تصميم ميزة “لحظات” لتقدم للمستخدمين المواضيع الأكثر شعبية على أجهزتهم التي تعمل بإعدادات اللغة العربية، بينما تظهر خاصية “Trends” أكثر المواضيع المتداولة والتي تتم مناقشتها في الوقت الحالي على تويتر، بينما تساعد أداة البحث المستخدمين على البحث والعثور على أي شيء يرغبونه.

وكان المستخدمون في السابق يضطرون لتصفح علامات تبويب مختلفة لاكتشاف أحدث المواضيع على تويتر للمشاركة في هذه المحادثات، إلا أن ميزة علامة التبويب الجديدة تمكّنهم من مشاهدة محتوى متنوع في مكان واحد.

وعن إطلاق علامة التبويب الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لتويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نبحث في تويتر باستمرار عن طرق جديدة لجعلها منصة أسهل وأكثر بساطة بالنسبة للمستخدمين. تساعد علامة تبويب “استكشاف” الجديدة المستخدمين على إيجاد المواضيع الأكثر انتشاراً بطريقة سلسة. كما سيتمكن المستخدمون قريباً من العثور على أفضل مقاطع الفيديو المباشرة عن طريق علامة التبويب “استكشاف”، وذلك كجزءٍ من جهودنا المتواصلة لتعزيز تجربة تويتر عموماً”.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق علامة تبويب “استكشاف” عالمياً في تطبيق تويتر على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وسيكون متوفراً في تطبيق تويتر على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد خلال الأسابيع المقبلة. كل ما على المستخدمين فعله هو تنزيل أحدث نسخة من تطبيق تويتر لاكتشاف مزايا علامة التبويب الجديدة. وستواصل تويتر تركيزها على اكتشاف وتطوير نهجها لجعل عملية للعثور على المحتوى أسهل.

