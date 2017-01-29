أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد، بارتفاع أعداد قتلى الضربات الجوية التي تنفذتها طائرات بدون طيار ومروحيات أمريكية في محافظة البيضاء وسط اليمن إلى 40 قتيلا.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن المصادر قولها: “إن ضربات جوية نفذتها طائرات من دون طيار ومروحيات قتلت نحو 30 من عناصر القاعدة، في محافظة البيضاء وسط اليمن”، مضيفين أيضا بأن 10 مدنيين قتلوا خلال تلك الضربات”.

وكانت مصادر محلية وقبلية أفادت بأن ثلاثة زعماء قبليين على صلة بتنظيم القاعدة بين قتلى الهجوم الذي استهدف منازل في مقاطعة يكلا في البيضاء .