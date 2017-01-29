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الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقي
الجيش السوري

الجيش السوري يحكم سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة بريف حمص الشرقي

الأحد، 29 يناير 2017 02:18 م
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أحكمت وحدات الجيش السوري، اليوم الأحد، سيطرتها على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس، بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “إن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، أحكمت سيطرتها على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس بريف حمص الشرقي، بعد القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم داعش”، موضحا أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على تجمعات التنظيم وتطارد فلوله، متقدمة باتجاه مشارف تل الضبع الشرقي في المنطقة ذاتها”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش السوري، قضت - أمس الأول - على أكثر من 15 إرهابيا من تنظيم (داعش) ودمرت لهم 3 آليات في منطقتي القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق.

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