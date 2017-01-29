تنتهى شركة ميناء القاهرة الجوى من تركيب كل الأجهزة البيومترية الخاصة بدخول وخروج وتتبع أماكن العاملين بمطار القاهرة الدولى خلال الأسبوع الجارى.

قال مجدى إسحاق رئيس الشركة في تصريحات صحفية، إنه تم تركيب 4 بوابات بمبنى الركاب الجديد 2 بمطار القاهرة الدولى.

ستنتهى الشركة من تركيب 11 جهاز بيومترى آخر خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح أن تركيب الأجهزة الجديدة سيعقبها إدخال بيانات العاملين بالمطار عليه للبدء فى تشغيله الشهر المقبل.

وأكد أن خطة تحديث شاملة لجميع الأجهزة وكاميرات المراقبة بالمطار، فى إطار تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع أحدث ما يتم تركيبه فى مختلف مطارات العالم.

والبصمة البيومترية هى عبارة عن معلومات شخصية منفصلة ولا يمكن أن يتم سرقتها أو استخدامها فى الوصول إلى المعلومات الشخصية، حيث تتم معالجة الأجهزة الخاصة بالبصمة البيومترية عن طريق البرمجة والتشفير، وذلك عن طريق السمات الفريدة لكل شخص، ويتم تخزينها فى قاعدة البيانات.

وانتهت الشركة القابضة للمطارات من تركيب الأجهزة البيومترية فى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وكانت روسيا اشترطت وجود أجهزة البيومترك داخل المطارات التى يصل إليها مواطنيها حتى تعود حركة الطيران بين البلدين.

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء- 31 أكتوبر 2015- وراح ضحيتها 224 هم جميع ركابها.

وتفقد وفد أمنى روسى مطارى الغردقة وشرم الشيخ منتصف الشهر الجارى حيث تأكدوا من صلاحية تصاريح عدد من العاملين وتفقد عدد من مبانى المطار القريبة من المهبط قاموا بمتابعة حركة السفر اليوم بمجرد دخول الراكب المطار وصولاً لإقلاع الطائرة، وكان من المقرر وصول وفد روسى آخر نهاية الشهر الجارى لتفقد المطارات الروسية.

وقال شريف فتحى وزير الطيران المدنى إن الوفد الروسى أرجأ ميعاد زيارته إلى مصر لوجود ارتباطات تابعة لهم.

وأعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أمس، أن وزارة النقل الروسية تعد لعقد لقاء مع وزارة الطيران المدنى المصرية، بداية فبراير المقبل، ومن المقرر خلاله توقيع اتفاقية حكومية مشتركة حول أمن الطيران حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية مضيفاً أن عدداً من المتخصصين فى مجال أمن الطيران، سيزور القاهرة خلال فبراير المقبل، لتفقد الحالة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولى، وهذه الزيارة، قد تكون الأخيرة لوفد أمنى روسى، قبل استئناف الروابط الجوية بين البلدين.