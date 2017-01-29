غدا.. القمة الإفريقية الـ٢٨ تنطلق في أديس أبابا بمشاركة السيسيالأحد، 29 يناير 2017 02:16 م
تنطلق غدا الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات القمة الإفريقية في دورتها العادية الـ 28 على مستوى روساء الدول والحكومات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحو ٣٢ من قادة القارة السمراء، منهم لأول مرة العاهل المغربي محمد السادس الذي يرأس وفد بلاده بعد انقطاع دام منذ عام ١٩٨٤، وتعقد اجتماعات هذه الدورة تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.
وأشار السفير أبوبكر حفني سفير مصري لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم بمفوضية الاتحاد الإفريقي - في تصريحات له اليوم /الأحد/ بأديس أبابا، إلى أن هذه القمة تحتل أهمية كبيرة نظرا للموضوعات الثلاثة المحورية المدرجة على جدول أعمالها يأتي على رأسها انتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب أفريقية زوما والنائب إلى جانب رؤساء المفوضيات الثمانية، موضحا أن هناك شبه إجماع إفريقي على إتمام عملية الانتخاب هذه المرة بعد تأجيلها منذ قمة كيجالي، وخاصة أن هناك مرشحون جيدون من تشاد وغينيا الاستوائية والسنغال وبتسوانا وكينيا.
كما تبحث القمة أيضا عملية إصلاح وإعادة هيكلة آلية عمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي انتهى من إعدادها مجموعة من الخبراء الأفارقة بقيادة الرئيس الرواندي بول كيجامي، لافتا إلى أن مصر دفعت قدما نحو إجراء هذه العملية بشكل كبير حرصا على تطوير عمل المنظمة والارتقاء بقدراتها على كافة المستويات باعتبارها من الدول المؤسسة إلى جانب مشاركتها الكبيرة في تمويل أنشطة الاتحاد، لافتا إلى أن أيضا مسالة عودة المغرب من القضايا التي أكسبت تلك القمة أهمية كبيرة وأعطتها أبعادا مختلفة.
.
وأوضح مندوبنا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أن الرئيس يستهل نشاطه غدا بالمشاركة في جلسة مغلقة يبحث خلالها القادة الأفارقة تلك الموضوعات الثلاثة، يعقبها الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة والتي يتحدث بها إدريس ديبي رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، يعقبها كلمة رئيسة المفوضية الإفريقية ديلاميني زوما، ثم انطونيو جوتريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وتختتم الجلسة بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، يجري بعدها إطلاق الشعار الرئيسي للقمة، ثم يتم التقاط الصورة التذكارية للزعماء المشاركين في القمة، ويجرى الرئيس عددا من اللقاءات الثنائية، عقب ذلك تعقد جلسة مغلقة لانتخاب رئيس جديد ونائب للمفوضية الإفريقية، على أن تجرى بعدها انتخابات لاختيار الثمانية مفوضين، وفي ختام الْيَوْمَ يشارك الرئيس السيسي في عشاء يعقده رئيس الوزراء الإثيوبي على شرف القادة المشاركين في القمة.
وفي الثلاثاء ثاني أيام القمة يعقد اجتماع للجنة القادة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم تعقد جلسة ختامية مغلقة يجري خلالها اعتماد تقرير لجنة تغير المناخ والتوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي واعتماد تقرير خاص يقدمه رئيس سيراليون حول أنشطة مجلس الأمن والسلم الإفريقي وكذلك اعتماد تقرير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المتعلقة بمدى التقدم المحرز في الدول الإفريقية فيما يتعلق بالديموقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وإدارة شؤون القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
ترحيل خالد يوسف لنيابة النزهة بعد القبض عليه بمطار القاهرة
أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن البرلماني خالد يوسف سيتم ترحيله الى نيابه النزهه للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة، وذلك بعد ضبطه اثناء اجراءات ...Sun, 29 Jan 2017 11:05:03 GMT
-
المالية: فريق دولي لتطويرالاجراءات عالميا وعدم استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل ...Sun, 29 Jan 2017 10:49:36 GMT
-
تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث الدفاع الجوي لـ22 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس” في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
هكذا رد يسري فودة على السيسي بعد "احنا فقرا أوي"
علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان، حينما قال: “احنا فقرا قوي”، مقتبسًا جملة من فيلسوف أمريكي. ...Sun, 29 Jan 2017 09:19:33 GMT
-
بالفيديو.. مظهر شاهين: الطلاق الشفهي مفسدة كبيرة للمجتمع
قال مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن الطلاق الشفهي الآن مفسدة عظيمة، مشيرا إلى أن مراد الشرع هو إنهاء المفاسد، حيث إن القرآن لم يتحدث تماما عن أن الطلاق يجب أن ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اسرائيل تطالب أمريكا بتأجيل نقل سفارتها إلى القدس
قال الرئيس المشارك للحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل مارك تسيل، اليوم الأحد، إن إسرائيل طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتأجيل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ...Sun, 29 Jan 2017 09:05:32 GMT