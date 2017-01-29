تنطلق غدا الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات القمة الإفريقية في دورتها العادية الـ 28 على مستوى روساء الدول والحكومات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحو ٣٢ من قادة القارة السمراء، منهم لأول مرة العاهل المغربي محمد السادس الذي يرأس وفد بلاده بعد انقطاع دام منذ عام ١٩٨٤، وتعقد اجتماعات هذه الدورة تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.

وأشار السفير أبوبكر حفني سفير مصري لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم بمفوضية الاتحاد الإفريقي - في تصريحات له اليوم /الأحد/ بأديس أبابا، إلى أن هذه القمة تحتل أهمية كبيرة نظرا للموضوعات الثلاثة المحورية المدرجة على جدول أعمالها يأتي على رأسها انتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب أفريقية زوما والنائب إلى جانب رؤساء المفوضيات الثمانية، موضحا أن هناك شبه إجماع إفريقي على إتمام عملية الانتخاب هذه المرة بعد تأجيلها منذ قمة كيجالي، وخاصة أن هناك مرشحون جيدون من تشاد وغينيا الاستوائية والسنغال وبتسوانا وكينيا.

كما تبحث القمة أيضا عملية إصلاح وإعادة هيكلة آلية عمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي انتهى من إعدادها مجموعة من الخبراء الأفارقة بقيادة الرئيس الرواندي بول كيجامي، لافتا إلى أن مصر دفعت قدما نحو إجراء هذه العملية بشكل كبير حرصا على تطوير عمل المنظمة والارتقاء بقدراتها على كافة المستويات باعتبارها من الدول المؤسسة إلى جانب مشاركتها الكبيرة في تمويل أنشطة الاتحاد، لافتا إلى أن أيضا مسالة عودة المغرب من القضايا التي أكسبت تلك القمة أهمية كبيرة وأعطتها أبعادا مختلفة.‎

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وأوضح مندوبنا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أن الرئيس يستهل نشاطه غدا بالمشاركة في جلسة مغلقة يبحث خلالها القادة الأفارقة تلك الموضوعات الثلاثة، يعقبها الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة والتي يتحدث بها إدريس ديبي رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، يعقبها كلمة رئيسة المفوضية الإفريقية ديلاميني زوما، ثم انطونيو جوتريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وتختتم الجلسة بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، يجري بعدها إطلاق الشعار الرئيسي للقمة، ثم يتم التقاط الصورة التذكارية للزعماء المشاركين في القمة، ويجرى الرئيس عددا من اللقاءات الثنائية، عقب ذلك تعقد جلسة مغلقة لانتخاب رئيس جديد ونائب للمفوضية الإفريقية، على أن تجرى بعدها انتخابات لاختيار الثمانية مفوضين، وفي ختام الْيَوْمَ يشارك الرئيس السيسي في عشاء يعقده رئيس الوزراء الإثيوبي على شرف القادة المشاركين في القمة.

وفي الثلاثاء ثاني أيام القمة يعقد اجتماع للجنة القادة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم تعقد جلسة ختامية مغلقة يجري خلالها اعتماد تقرير لجنة تغير المناخ والتوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي واعتماد تقرير خاص يقدمه رئيس سيراليون حول أنشطة مجلس الأمن والسلم الإفريقي وكذلك اعتماد تقرير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المتعلقة بمدى التقدم المحرز في الدول الإفريقية فيما يتعلق بالديموقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وإدارة شؤون القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ‎