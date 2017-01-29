طالب المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة اليوم الأحد رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل القانون والتزام المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية بالأماكن المخصصة لهم وعدم تجاوزها بأية إشغالات..داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل القانون رقم 76 لسنة 2016 في حالة فض الأختام والغلق الإداري وقطع المرافق للأماكن وفرض غرامة 10 آلاف جنيه او حبس المخالف.

ووجه المحافظ ، خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء الأحياء لبحث ملفات النظافة والإشغالات والإزالات ومشاريع التطوير الجارية ، بتوقيع الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية على المحلات غير الملتزمة بتركيب الكاميرات ووضع صناديق القمامة.

ودعا إلى ضرورة التيسير على المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية الراغبة فى تقنين أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون 119 لسنة 2008 مع وضع الضوابط والشروط فى تنفيذ التقنين على أن يكون ممارسة النشاط فعليا قبل عام 2008 وعدم إقامته داخل جراجات أو مبان مخالفة أو على أراض أملاك دولة وأن تتطابق مع اشتراطات الحماية المدنية.

كما دعا كافة رؤساء الأحياء باستكمال حصر عربات الكارو وتحديد بؤر انتشارها وتواجدها داخل كل حى مع التواصل مع أصحاب عربات الكارو لبلورة مطالب واحتياجات كل منطقة بما يتلاءم مع طبيعة العمل وكيفية استبدالها بتروسيكلات او سيارات ربع او نصف نقل حسب الاحتياج وطبيعة النشاط ، وذلك لنجاح تنفيذ المبادرة التى أعلنتها المحافظة للوصول الى قاهرة بلا كارو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ودعم وزارة البيئة واتحاد الجمعيات الأهلية.

وشدد على ضرورة استمرار حملات رفع السيارات المتهالكة أو المتروكة بدون لوحات بالشوارع وخاصة فى المناطق الشعبية بالتنسيق مع إدارات المرور ونقلها للمخازن المخصصة لها بالبساتين ، وأن تشمل تلك الحملات إزالة الأعمدة والسلاسل الحديدية أمام المحلات والعقارات لحجز أماكن لانتظار السيارات بشكل غير قانوني.‎

وكلف المحافظ نائبه اللواء محمد أيمن عبدالتواب بضرورة وضع دراسة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمساعدتها من جانب الأحياء فى منع الانتظار نهائيا فى الأماكن غير المسموح بالانتظار واتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة لعودة الانضباط بالشوارع والميادين وخاصة منطقة وسط المدينة..كما كلف رؤساء الاحياء بضرورة رفع كفاءة مقرات ودواوين الأحياء والاهتمام الدائم بنظافة وتجميل محيطها ومداخلها والحفاظ على مظهرها الحضارى باعتبار أنها رمز إداري لمحافظة القاهرة بشكل عام.

ووجه رؤساء الأحياء بتقسيم الحي إلى مربعات ووضع حافز مالي لكل متابع طبقا لقيامه بالأعمال المنوط بها لتحسين الأداء ، ووضع برنامج متابعة الكتروني بالمحافظة لمتابعة تقييم كل متابع بشكل شهري وعلى أساس نسبته المئوية في أدائه يتم صرف الحافز له.

ومن جهة أخرى .. يترأس محافظ القاهرة غدا الاثنين اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة قضايا العاصمة المختلفة. ‎