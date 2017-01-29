محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بفرض الانضباط بالشارع وتوقيع الغراماتالأحد، 29 يناير 2017 02:14 م
طالب المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة اليوم الأحد رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل القانون والتزام المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية بالأماكن المخصصة لهم وعدم تجاوزها بأية إشغالات..داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل القانون رقم 76 لسنة 2016 في حالة فض الأختام والغلق الإداري وقطع المرافق للأماكن وفرض غرامة 10 آلاف جنيه او حبس المخالف.
ووجه المحافظ ، خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء الأحياء لبحث ملفات النظافة والإشغالات والإزالات ومشاريع التطوير الجارية ، بتوقيع الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية على المحلات غير الملتزمة بتركيب الكاميرات ووضع صناديق القمامة.
ودعا إلى ضرورة التيسير على المحلات وأصحاب الأنشطة التجارية الراغبة فى تقنين أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون 119 لسنة 2008 مع وضع الضوابط والشروط فى تنفيذ التقنين على أن يكون ممارسة النشاط فعليا قبل عام 2008 وعدم إقامته داخل جراجات أو مبان مخالفة أو على أراض أملاك دولة وأن تتطابق مع اشتراطات الحماية المدنية.
كما دعا كافة رؤساء الأحياء باستكمال حصر عربات الكارو وتحديد بؤر انتشارها وتواجدها داخل كل حى مع التواصل مع أصحاب عربات الكارو لبلورة مطالب واحتياجات كل منطقة بما يتلاءم مع طبيعة العمل وكيفية استبدالها بتروسيكلات او سيارات ربع او نصف نقل حسب الاحتياج وطبيعة النشاط ، وذلك لنجاح تنفيذ المبادرة التى أعلنتها المحافظة للوصول الى قاهرة بلا كارو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ودعم وزارة البيئة واتحاد الجمعيات الأهلية.
وشدد على ضرورة استمرار حملات رفع السيارات المتهالكة أو المتروكة بدون لوحات بالشوارع وخاصة فى المناطق الشعبية بالتنسيق مع إدارات المرور ونقلها للمخازن المخصصة لها بالبساتين ، وأن تشمل تلك الحملات إزالة الأعمدة والسلاسل الحديدية أمام المحلات والعقارات لحجز أماكن لانتظار السيارات بشكل غير قانوني.
وكلف المحافظ نائبه اللواء محمد أيمن عبدالتواب بضرورة وضع دراسة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمساعدتها من جانب الأحياء فى منع الانتظار نهائيا فى الأماكن غير المسموح بالانتظار واتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة لعودة الانضباط بالشوارع والميادين وخاصة منطقة وسط المدينة..كما كلف رؤساء الاحياء بضرورة رفع كفاءة مقرات ودواوين الأحياء والاهتمام الدائم بنظافة وتجميل محيطها ومداخلها والحفاظ على مظهرها الحضارى باعتبار أنها رمز إداري لمحافظة القاهرة بشكل عام.
ووجه رؤساء الأحياء بتقسيم الحي إلى مربعات ووضع حافز مالي لكل متابع طبقا لقيامه بالأعمال المنوط بها لتحسين الأداء ، ووضع برنامج متابعة الكتروني بالمحافظة لمتابعة تقييم كل متابع بشكل شهري وعلى أساس نسبته المئوية في أدائه يتم صرف الحافز له.
ومن جهة أخرى .. يترأس محافظ القاهرة غدا الاثنين اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة قضايا العاصمة المختلفة.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
ترحيل خالد يوسف لنيابة النزهة بعد القبض عليه بمطار القاهرة
أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن البرلماني خالد يوسف سيتم ترحيله الى نيابه النزهه للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة، وذلك بعد ضبطه اثناء اجراءات ...Sun, 29 Jan 2017 11:05:03 GMT
-
المالية: فريق دولي لتطويرالاجراءات عالميا وعدم استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل ...Sun, 29 Jan 2017 10:49:36 GMT
-
تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث الدفاع الجوي لـ22 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس” في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
هكذا رد يسري فودة على السيسي بعد "احنا فقرا أوي"
علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان، حينما قال: “احنا فقرا قوي”، مقتبسًا جملة من فيلسوف أمريكي. ...Sun, 29 Jan 2017 09:19:33 GMT
-
بالفيديو.. مظهر شاهين: الطلاق الشفهي مفسدة كبيرة للمجتمع
قال مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن الطلاق الشفهي الآن مفسدة عظيمة، مشيرا إلى أن مراد الشرع هو إنهاء المفاسد، حيث إن القرآن لم يتحدث تماما عن أن الطلاق يجب أن ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اسرائيل تطالب أمريكا بتأجيل نقل سفارتها إلى القدس
قال الرئيس المشارك للحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل مارك تسيل، اليوم الأحد، إن إسرائيل طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتأجيل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ...Sun, 29 Jan 2017 09:05:32 GMT