في احتفالية تقيمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة
تكريم جهينة في استفتاء قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2016الأحد، 29 يناير 2017 02:16 م
سيف ثابت: شرفنا بتكريم مؤسسة أموال الغد ونأمل أن نظل دوماً سفيراً حسناً للصناعات الغذائية
بسنت فؤاد: أدين بالفضل لشركة جهينه التي تضع تمكين المرأة كأولوية أولي ... تكريم اليوم
يبعث برسالة إيجابية بأهمية المرأة في مسيرة الاصلاح الاقتصادي
اختيرت شركة جهينه كواحدة من أفضل 100 شركة عاملة في مصر لعام 2016 وذلك في الاستفتاء الذي أقامتة مؤسسة “أموال الغد” الاقتصادية المتخصصة. كما تم اختيار بسنت فؤاد -مدير العلاقات الخارجية بالشركة- ضمن أقوى 50 سيدة تأثيراً في قطاع الأعمال وفي الاقتصاد المصري لنفس العام.
وسيتم تكريم شركة جهينه و بسنت فؤاد في احتفالية كبري بعنوان “قمة مصر للأفضل” لمجلة أموال الغد، والتي ستقام يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2017 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة 6 وزراء ووسط مشاركة العديد من الشخصيات العامة وقيادات كبرى الشركات العاملة في مصر حيث سيتسلم درع التكريم السيد سيف ثابت – الرئيس التنفيذي لشركة جهينه.
اعرب سيف ثابت عن سعادته بتكريم شركة جهينه للصناعات الغذائية باعتبارها واحدة من أفضل 100 شركة عاملة في مصر، خاصة وان هذا التكريم يأتي للعام الثاني علي التوالي ليؤكد أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المزيد من التطور والنمو ليس فقط على مستوى أداء الشركة ولكن على مستوى قطاع الصناعات الغذائية المصري بشكل عام.
كما أضاف ثابت “إن سعادتنا تضاعفت مع تكريم أحد كوادر الشركة كواحدة من أفضل من ضمن افضل 50 سيدة لعام 2016 وهو ما يعكس إيماننا بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المرأة لتحقيق رفعة ونهضة المجتمع ككل وانعكاساً حقيقياً لسياسة الشركة الداخلية التي تدعم المرأة بل وتمكنها من اعتلاء أرفع المناصب في منظومة الشركة الإدارية. نعمل دوماً على توفير بيئة عمل متوازنة تسمح بنمو القدرات والمهارات وتقدم الدعم المعنوي اللازم لتحقيق انجازات غير مسبوقة وهو ما نجني ثماره عاماً بعد عام.”
وعبرت بسنت فؤاد عن سعادتها بالتكريم كواحدة من ضمن السيدات الأكثر تأثيراً وهو ما يؤكد أهمية ترسيخ دور المرأة في المجتمع، فضلا عن انه يبعث برسالة إيجابية لكل سيدات مصر بأن عملهن و مجهوداتهن لها أهمية كبيرة في الاصلاح الاقتصادي لمصر. وأشارت فؤاد إلى فخرها بالانتماء لفريق عمل جهينه كونها أحد مؤسسة مصرية ناجحة تسير بخطى راسخة فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة وتحقيق تنوع ومساواة في بيئة العمل لتعزز من تنافسيتها ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً على الصعيد العالمي.
يذكر أن تحديد معايير التصنيف لأفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية تم من خلال تحليل 241 شركة في سوق البورصة المصرية، وبدأت بالشركات التي حققت أرباحاً خلال عام 2016، وتم تحديد الشركات وفقاً لعائداتها، وصافي أرباحها، وقيمتها السوقية بأوزان نسبية متساوية، وذلك لدعم المستثمرين ورجال الاعمال وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، والحرص على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.
أما قائمة أقوى 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري فقد قام بوضع معاييرها “منتدى الخمسين”، الذي يعد أول شبكة متنامية تضم السيدات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد، وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى التي تستهدف تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات الاقتصادية، وتنفيذاً لرؤيته لعام 2017 التي تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية و الاقتصادية على المضي قدما نحو إطلاق عام المرأة المتميزة على 2017.
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