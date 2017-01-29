نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة، في كشف غموض اختطاف طالبة ثم عودتها حليقة الشعر وسرقة ما بحوزتها من أموال.

وكان قسم شرطة إمبابة تلقي بلاغًا من السيد فؤاد عبدالعزيز إبراهيم 61 سنة بالمعاش بغياب نجلته نورهان السيد فؤاد 25 سنة طالبة، بأنها عقب توجهها لبنك التنمية والإئتمان الزراعي فرع إمبابة لإيداع 45 ألف جنيه خاصة بشقيقها، اكتشف عدم قيامها بإيداع المبلغ واختفائها.

وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة التحرك والكشف عن حقيقة اختفاء الفتاة.

وعقب ذلك حضر المبلغ وبصحبته الغائبة وقرر بأنه وأثناء توجه كريمته للبنك تعرضت لواقعة خطف من قبل مجهولين واحتجزوها في مكان غير معلوم وتعدوا عليها بالضرب محدثين إصابتها واستولوا منها علي المبلغ المالي ثم قاموا بحلق شعرها.

فيما أسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات، الي عدم صحة الواقعة، وبمناظرة المجني عليها اعترفت بأنها تعرفت علي أحد الأشخاص من موقع “الفيس بوك” وتقابلت معه بميدان رمسيس بالقاهرة، وبحوزتها المبلغ وتوجهت بصحبته إلى إحدى الشقق المفروشة بالعجمي، وعقب إنفاقها المبلغ قررت العودة إلي المنزل وادعاء الاختطاف.