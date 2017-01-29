في استجابة سريعة لحالة السيدة العجوز التي تم نشر صورتها بأحد المواقع وهي داخل كرتونة، تحرك فريق التدخل السريع المحلي بالقليوبية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للبحث عن السيدة المسنة وتبين أنها تدعى “ستيته البندارى العبد” مولودة في 20 أغسطس 1924 وقاطنة في شارع أبو العلا كساب عطفة نعيم الخولي منزل رقم 10 في بهتيم بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم الاحد إن الحالة كفيفة و تعيش بمفردها بحجرة واحدة بها كل الاحتياجات والخدمات الأساسية، وهي أم لولد وبنت، غير أن الولد توفي بالعراق منذ 5 سنوات ، وانتقلت السيدة المسنة لتقيم في الحجرة التى كانت السكن الخاص بإبنها قبل وفاته.

ونظرا للذكرى التي تمثلها لها الحجرة، فإن السيدة لا تريد تركها نهائيا حتى تلحق به على حد تعبيرها.

وأضاف بيان وزارة التضامن أن فريق التدخل السريع تحدث مع إبنة العجوز وهي تعول ثلاثة أبناء وتتولى رعاية والدتها حيث تصطحبها يوميا لبيع الخضر بالسوق صباحا وتعود بها للمنزل مساء، وأوضحت الإبنة أن والدتها تصرف مبلغ 300 جنيه معاشا ضمانيا وتعطيهم لأحفادها.

وبسؤالها عن احتياجاتها وما ينقصها، أفادت السيدة العجوز بأنها لا تريد أي شئ و أنها “تنتظر الموت ولا تريد ان تترك حجرة إبنها مهما كان لما تمثله من ذكريات تعيش عليها”.

وبالنسبة للصورة التي ظهرت فيها الحالة داخل الكرتونة، فإن فريق التدخل توصل من خلال الاستفسار من جيرانها من الباعة بالسوق إلى أن بعضهم وضعها في تلك الكرتونة عندما سقطت أمطار مؤخراً للاحتماء من المياه لحين وصول إبنتها لاصطحابها إلى حجرته