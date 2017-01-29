أكد السفير البولندي بالقاهرة موركو تشينسكي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال العام الماضي، بلغ نحو مليار دولار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في كافة المجالات، في ظل علاقات وطيدة بين البلدين وآواصر الصداقة والمحبة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة السفير البولندي بالقاهرة لمحافظة الإسماعيلية، استقبله خلالها المحافظ اللواء ياسين طاهر بمقر مكتبه بالديوان العام للمحافظة.

ووجه تشينسكي الدعوة لمحافظ الإسماعيلية لزيارة مقاطعة “سيلسيا” ببولندا الشهر المقبل علي رأس وفد رسمي من ممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وذلك لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلى الغرفة التجارية البولندية وغرفة التجارة بالإسماعيلية ولقاءات مشتركة مع القيادات المحلية والسياسية وممثلي الشركات البولندية بالمقاطعة.

من جانبه، قال المحافظ اللواء ياسين طاهر - في تصريح اليوم - إن اللقاء مع السفير البولندي استعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الإسماعيلية وخاصة في مجال تصنيع المعدات والآليات الزراعية وتأسيس مصانع لإنتاج المحركات والآليات المرتبطة بالموانئ والمعدات البحرية، فضلا عن استعراض ما يتم تنفيذه على أرض المحافظة خلال تلك الفترة من المشروعات القومية الكبرى ضمن المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن الإسماعيلية ينتظرها مستقبل اقتصادي، وأصبحت محط أنظار العالم وتعد قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية لمصر خلال تلك الفترة المقبلة.