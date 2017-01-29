قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الحل الدائم لمشكلات الصعيد يتمثل فى جعله منطقة جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الفقر هو أهم التحديات التى تواجه الصعيد.

وأردف “إسماعيل” خلال تصريحاته لفضائية “أون لايف”، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تعديل بعض القوانين التشريعية، وتطوير البنية الأساسية و المرافق إلى جانب طرح أراضي جديدة بمحافظات الصعيد، والاهتمام بمشروع المثلث الذهبي لتطوير صعيد مصر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على تطوير معامل التكرير بمحافظات الصعيد لتوفير احتياجاتها من السولار والبنزين حتى يغطي الصعيد احتياجاته ويقل الاعتماد على الشمال فى توفير المصادر البترولية.