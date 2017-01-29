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القوات الأوكرانية تطلق 400 قذيفة على أراضي دونيتسك
قوات في أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 400 قذيفة على أراضي دونيتسك

الأحد، 29 يناير 2017 02:13 م
أ ش أ

أطلقت القوات الأوكرانية نحو 400 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال القيادي بوزارة الدفاع لجمهورية دونيتسك إدوارد باسورين بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام وقف إطلاق النار 1049 مرة، وأطلقت 14 قذيفة مدفعية على المناطق على الجبهة، 8 منها من عيار 152 ملم، و10 قذائف دبابات، و367 قذيفة هاون، 145 منها من عيار 120 ملم، وأيضا 583 قذيفة من قاذفات أر بي جي من فئات مختلفة، وعلاوة على ذلك، استخدمت عربات مشاة مدرعة وأسلحة نارية”.

وأشار باسورين إلى أن 15 بلدة في جمهورية دونيتسك وأطراف مدينة دونيتسك تعرضت للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

من جهته، أفاد الناطق باسم الشرطة الشعبية لجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية نشرت عربات مدفعية ذاتية الحركة ودبابات في محيط بلدة لوهانسكايا في دونباس.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد بدأت في أبريل 2014 عمليتها العسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا عن استقلالهما بعد الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في فبراير 2014.

وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 9500 قتيل، وقام أطراف النزاع ببحث التسوية برعاية لاعبين إقليميين ودوليين في العاصمة البيلاروسية مينسك.

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