أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأحد، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وتتطلع إلى مرحلة جديدة أكثر تقدما من التعاون والتنسيق على كافة المستويات.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان - إن وزير الخارجية استقبل سفير الولايات المتحدة لدى البحرين وليام روبوك، حيث أعرب عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين المنامة وواشنطن ستشهد تطورا أوسع من خلال التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بما يعزز المصالح المشتركة

ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير أن “الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقدر على تحديد الآليات ومعرفة الإجراءات الكفيلة بمواجهة الإرهابيين وتوفير سبل الأمن لمواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها، وتحقيق تلك الأهداف التي تسعى إليها جميع دول العالم في ظل تنامي وانتشار ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين”.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن اعتزازه بعمق العلاقات مع البحرين، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات.