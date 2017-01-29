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السفير أبو بكر حفني: ترحيب مصري بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي
الاتحاد الافريقي

السفير أبو بكر حفني: ترحيب مصري بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي

الأحد، 29 يناير 2017 02:07 م
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أعرب السفير أبو بكر حفني سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي عن ترحيب مصر البالغ بمشاركة دولة المغرب في القمة الأفريقية الحالية تمهيدا لاستعادة عضويتها بالاتحاد الأفريقي بعد نحو ٣٣ عاما من الغياب، مشيرا إلى قرار المملكة المغربية بتعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي جاء على خلفية الاعتراف الأفريقي بالجمهورية الصحراوية.

وعن توقيت القرار المغربي للعودة، أوضح السفير أبو بكر حفني، في تصريحات له اليوم، أن قرار تعليق العضوية كان له ظروفه السياسية الخاصة وبالتأكيد لا غنى للمغرب عن محيطها الأفريقي والعكس، لافتا إلى أن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة ترى أن قرار العودة مجرد مسألة إجرائية وليس لها أية أبعاد أخرى، في حين يرى عدد بسيط من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن للقرار أبعاد سياسية.

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