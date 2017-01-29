بنك الخليج الدولي يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولارالأحد، 29 يناير 2017 12:02 ص
قال بنك الخليج الدولي ومقره البحرين ، إنه أصدر سندات قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات ، حيث بلغت قيمة دفتر الطلبات أكثر من 1.2 مليار دولار.
وأضاف البنك ، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد ، أن قيمة دفتر الطلبات أتاحت إمكانية خفض السعر الإرشادي ووضع السعر النهائي بمقدار 170 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة الثابت، والذي يشكل 10 نقاط أقل من السعر الإرشادي المقدر مسبقا.
وأوضح البنك أن سجل الطلبات سجل تنوعا كبيرا من حيث التوزيع الجغرافي وعدد المستثمرين والذي شمل مصارف وصناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك للخدمات الخاصة ومستثمرين آخرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، بنسب هي:57% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% لأوروبا، و21% لآسيا، في حين توزعت الحصص حسب نوع المستثمرين بنسبة 54% للبنوك و32% لمدراء صناديق الاستثمار، و14% للمستثمرين الآخرين.
وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك جماز بن عبدالله السحيمي عن سعادته لنجاح إتمام هذا الإصدار من السندات “بهذا المستوى الجذاب من التسعير، والذي يعكس الطلب القوي للعديد من الكيانات المرموقة وثقة السوق في خبرة بنك الخليج الدولي ومتانة وضعه المالي في منظومة الاستثمار الدولي”.
يعتبر هذا الإصدار من السندات أول طرح لسندات غير سيادية من دول وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017.
قامت شركة “جي أي بي كابيتال” التابعة لبنك الخليج الدولي و”جي بي مورجان” بدور المنسق الدولي المشترك لهذا الإصدار في حين اشترك كل من “سيتي جروب”، “جي أي بي كابيتال”، “اتش اس بي سي”، “جي بي مورجان”، “ميزوهو”، “بنك أبوظبي الوطني”، و”ستاندرد تشارترد بنك” في دور متعهد إدارة الإصدار.
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
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