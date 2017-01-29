طلبت إدارة نادي سموحة مهلة زمنية للرد على العرض المقدم من أحد وكلاء اللاعبين لاحتراف اللاعب بانو دياوار، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، بالدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل 100 مليون جنيه.

وأكد رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر - في تصريح اليوم الأحد جدية العرض، مشيرا إلى أن القيمة المالية التي عرضها النادي الصيني تعادل 100 مليون جنيه مصرى ، وقال “إن مجلس الإدارة بصدد إعلان رده النهائي سواء بقبول العرض أو رفضه في غضون أيام قليلة.

واشترط المهندس عامر الحصول على المبلغ نقدا، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الصيني الدفع علي 3 دفعات.

ويشارك دياوار مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في إطار منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون، حيث تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي للبطولة بعد اقصاء المنتخب التونسي من دور الثمانية.