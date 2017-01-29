 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 11:17 صباحاً
روابط سريعة
مهاجم سموحة على أعتاب الدوري الصيني مقابل 100 مليون جنيه
سموحه

مهاجم سموحة على أعتاب الدوري الصيني مقابل 100 مليون جنيه

الأحد، 29 يناير 2017 12:00 ص
أ ش أ

طلبت إدارة نادي سموحة مهلة زمنية للرد على العرض المقدم من أحد وكلاء اللاعبين لاحتراف اللاعب بانو دياوار، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، بالدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل 100 مليون جنيه.

وأكد رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر - في تصريح اليوم الأحد جدية العرض، مشيرا إلى أن القيمة المالية التي عرضها النادي الصيني تعادل 100 مليون جنيه مصرى ، وقال “إن مجلس الإدارة بصدد إعلان رده النهائي سواء بقبول العرض أو رفضه في غضون أيام قليلة.

واشترط المهندس عامر الحصول على المبلغ نقدا، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الصيني الدفع علي 3 دفعات.

ويشارك دياوار مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في إطار منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون، حيث تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي للبطولة بعد اقصاء المنتخب التونسي من دور الثمانية.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3