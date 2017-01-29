بعد قرار منع دخول العراقيين إلى الولايات المتحدة..الصدر يرد على ترامب

في رد فعل على القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترامب لإخراج رعاياه من العراق.

وقال الصدر في تغريدة له نقلها موقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي: “أن تدخل الى العراق وباقي البلدان بكامل الحرية وتمنع دخولهم الى بلدك فإن ذلك تعالي واستكبار”.

وأضاف الصدر لترامب “فأخرج رعاياك قبل أن تُخرج الجاليات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارا الجمعة الماضية بمنع دخول مواطني العراق وإيران وسوريا والسوان وليبيا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مؤقتة.