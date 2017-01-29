الطيران السوري ينفذ سلسلة غارات على مقرات لداعش في دير الزور

نفذ الطيران السوري، سلسلة غارات جوية على مقرات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، ومواقع انتشار إرهابية في محيط مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الغارات الجوية طالت مواقع تحصن لإرهابيي تنظيم “داعش” وتحركاتهم في الحويقة وحويجة صكر ومستودعات عياش وحي الرشدية ومحيط كل من منطقة البانوراما والثردة والمطار”، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم الإرهابي خلال الغارات وتدمير مقرات وآليات بعضها مزود برشاش ثقيل”.

وأفاد مصدر عسكري سوري، بأن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، قضىت على عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت أسلحتهم على اتجاه الناصرية - القريتين بريفي دمشق الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي”.

وأشار المصدر إلى “تدمير مستودع ذخيرة وأوكار لتنظيم داعش الإرهابي - أمس - في أحياء الحويقة والكنامات والعرضي ومنطقة المهندسين ومحيط مطار دير الزور وفي قرية مراط ومحيط منطقة كونيكو في بادية بلدة خشام بالريف الشرقي”.‎