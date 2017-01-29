لأول مرة في تاريخها..محكمة بحرينية تنتقل إلى منزل شاهد في قضية قتلالأحد، 29 يناير 2017 11:53 ص
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البحريني، انتقلت هيئة محكمة مع اثنين من المتهمين بالقتل إلى مقر شاهد في القضية للاستماع إلى شهادته، بعد أن تعذر حضوره إلى المحكمة نتيجة فقدانه البصر.
وذكرت صحف البحرين اليوم الأحد، أن القرار غير المسبوق اتخذه رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد، نظرا للأهمية القصوى للاستماع إلى الشاهد الأول في هذه القضية التي قد يصدر فيها حكم بإعدام المتهمين أو بالسجن المؤبد، حيث يلزم القانون المحكمة في جرائم القتل بالاستماع إلى كل الشهود.
والشاهد هو ضابط شاب برتبة ملازم أول، فقد بصره في فبراير 2016، عندما قام مخربون بإطلاق النار في منطقة سترة، وقد استدعته المحكمة الجنائية عدة مرات خلال الأسابيع الماضية لسؤاله كشاهد في قضية قتل اثنين من الفلبينيين لشخص باكستاني، وتعذر حضوره للشهادة مما استدعى من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إليه للاستماع لشهادته.
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
فنانات يفضلن العنوسة على الزواج
أكدت بعض الفنانات أنهن لا يخفن العنوسة،مفضلن عدم الزواج نهائيا في حالة عدم وجود الرجل المناسب ، وعلى الرغم أن أغلبهن يتميزن بجمال وملامح جذابة إلا أن عددا من ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
هيدي كرم تخرج من سباق رمضان بسبب "اختيار اجباري"
خرجت الفنانة هيدي كرم من سباق رمضان المقبل لعدم قيامها بتوقيع أى عمل درامي يتم تصويره حاليا نظرا لقيامها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “اختيار اجباري”. وقالت هيدي ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
"ياتهدي يا تعدي" يدخل سباق منتصف العام بعد إجازته من الرقابة
قررت الشركة المنتجة لفيلم “ياتهدي ياتعدي” طرحه أول فبراير المقبل بجميع دور العرض ليدخل سباق منتصف العام. وطرح المخرج خالد الحلفاوي الأفيش الدعائي للفيلم بعد ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
اليوم.. الحكم فى "رد اعتبار" عبود الزمر في قضية مقتل السادات
تصدر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى دعوى عبود الزمر، القيادي بالجماعة ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
التموين : الاوكازيون الشتوي يبدأ غدا الإثنين لمدة شهر
تبدأ غدا “الاثنين” فعاليات الأوكازيون الشتوى، الذى يستمر لمدة شهر، ويسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اليوم..الفراعنة يبحثون عن المجد الأفريقي وإنهاء عقدة المغربSun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا في "خلية الجيزة الإرهابية"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، محاكمة 26 متهمًا في قضية خلية الجيزة الإرهابية. صدر القرار برئاسة ...Sun, 29 Jan 2017 08:23:20 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات منها لقاءات الرئيس مع شباب الصعيد خلال مؤتمر الشباب بأسوان كما تناولت المقالات الحالة ... Sun, ...Sun, 29 Jan 2017 07:53:10 GMT