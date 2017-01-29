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لأول مرة في تاريخها..محكمة بحرينية تنتقل إلى منزل شاهد في قضية قتل
القضاء البحريني

لأول مرة في تاريخها..محكمة بحرينية تنتقل إلى منزل شاهد في قضية قتل

الأحد، 29 يناير 2017 11:53 ص
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في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البحريني، انتقلت هيئة محكمة مع اثنين من المتهمين بالقتل إلى مقر شاهد في القضية للاستماع إلى شهادته، بعد أن تعذر حضوره إلى المحكمة نتيجة فقدانه البصر.

وذكرت صحف البحرين اليوم الأحد، أن القرار غير المسبوق اتخذه رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد، نظرا للأهمية القصوى للاستماع إلى الشاهد الأول في هذه القضية التي قد يصدر فيها حكم بإعدام المتهمين أو بالسجن المؤبد، حيث يلزم القانون المحكمة في جرائم القتل بالاستماع إلى كل الشهود.

والشاهد هو ضابط شاب برتبة ملازم أول، فقد بصره في فبراير 2016، عندما قام مخربون بإطلاق النار في منطقة سترة، وقد استدعته المحكمة الجنائية عدة مرات خلال الأسابيع الماضية لسؤاله كشاهد في قضية قتل اثنين من الفلبينيين لشخص باكستاني، وتعذر حضوره للشهادة مما استدعى من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إليه للاستماع لشهادته.

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