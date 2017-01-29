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الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع المدافع السنغالي كيمكو
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع المدافع السنغالي كيمكو

الأحد، 29 يناير 2017 11:50 ص
أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي ، فسخ التعاقد مع المدافع السنغالي سيسكو كيمكو ، وذلك بعد إعلان الصفقة قبل يومين.

وأوضحت إدارة النادي أن قرارها بفسخ التعاقد مع اللاعب يرجع لعدم قناعة مختار مختار المدير الفني للفريق بقدرات المدافع السنغالي رغم اجتياز الأخير الفحوصات الطبية قبل توقيع العقود ف حضور إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بنادي الاتحاد.

يذكر أن سيسكو كيمكو سبق له اللعب لأندية نانت الفرنسي والفتح السعودي والمتلوي التونسي قبل الانضمام للاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم ونصف.

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