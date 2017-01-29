هاجم السيناتور الأمريكي تيم كين، عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن إدارة ترامب أثبتت قسوتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن قرارات ترامب لصالح أعداء أمريكا وليست ضدهم.

وكتب السيناتور تيم كين تغريدة على تويتر قائلا: “أرعبتني القسوة التي أثبتتها إدارة ترامب طوال الـ24 ساعة الماضية”، مضيفا: “إذا أدرنا ظهورنا عن الأرامل والأيتام الفارين من قوى الشر التي نحتقرها، فإننا لا نهزم أعداءنا، لكننا نكون بذلك قد استسلمنا لهم”.

يذكر أن دونالد ترامب أصدر قرارًا بمنع التصريح لرعايا 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة وهم “إيران، وسوريا، والعراق، واليمن والسودان، والصومال، وليبيا”.